Pallanuoto femminile, World League 2021: ultime partite in bolla a Debrecen dal 24 al 27 marzo (Di domenica 7 febbraio 2021) La FINA ha comunicato che il torneo europeo della World League di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi le dieci partite ancora da giocare nella bolla di Debrecen, in Ungheria, dal 24 al 27 marzo, andando così a cancellare le date precedentemente definite per quinta, sesta e settima giornata. Si giocherà anche un recupero. Le date saranno confermate nei prossimi giorni. L'Italia dovrà affrontare Ungheria, Grecia e Spagna: il Setterosa al momento è terzo, ma ancora non si sa quante squadre si qualificheranno per la Super Final, che si svolgerà dal 14 al 20 giugno, in quanto la sede risulta ancora da definire. Se si giocherà in Europa ci saranno tre posti a disposizione, altrimenti saranno quattro. Si attendono ulteriori notizie dalla FINA.

