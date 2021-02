Meloni “Non governo con Pd e M5s, regola vale anche per Draghi” (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non governo con Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata dal quotidiano Libero. Sottolinea Meloni: “Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Mario Draghi che non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato. Non entro nelle loro dinamiche perchè la caratteristica di Fdi è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio”. “Stare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noncon Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e unachepure se il premier è Mario: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaintervistata dal quotidiano Libero. Sottolinea: “Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Marioche non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato. Non entro nelle loro dinamiche perchè la caratteristica di Fdi è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio”. “Stare ...

