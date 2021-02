LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-77, Serie A basket in DIRETTA: Segafredo in controllo nell’ultimo quarto (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Virtus Bologna. 59-77 TRIPLA di Bostic dall’angolo, 5’45” alla fine. 2-1 i falli. 56-77 Hunter, la Virtus continua ad essere devastante a rimbalzo. 56-75 Piazzato di Koponen. 54-75 Ricci in entrata. 54-73 1/2 per l’ex Virtus Roma. Viaggio in lunetta per Tomas Kyzlink. 53-73 Hunter dopo il rimbalzo. 53-71 Penetrazione di Baldi Rossi che segna in rovesciata. 51-71 1/2 Hunter. Vince Hunter in lunetta. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto FINE TERZO quarto 51-70 HUNTER SULLA SIRENA! 51-67 Piazzato con spazio di Baldi Rossi dall’angolo. 49-67 ABASSSS!!! Persa della Reggiana e il 55 vola a schiacciare in contropiede, secondo time out di Martino nel secondo quarto. 49-65 Piazzato ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out. 59-77 TRIPLA di Bostic dall’angolo, 5’45” alla fine. 2-1 i falli. 56-77 Hunter, lacontinua ad essere devastante a rimbalzo. 56-75 Piazzato di Koponen. 54-75 Ricci in entrata. 54-73 1/2 per l’exRoma. Viaggio in lunetta per Tomas Kyzlink. 53-73 Hunter dopo il rimbalzo. 53-71 Penetrazione di Baldi Rossi che segna in rovesciata. 51-71 1/2 Hunter. Vince Hunter in lunetta. INIZIA ILE ULTIMOFINE TERZO51-70 HUNTER SULLA SIRENA! 51-67 Piazzato con spazio di Baldi Rossi dall’angolo. 49-67 ABASSSS!!! Persa della Reggiana e il 55 vola a schiacciare in contropiede, secondo time out di Martino nel secondo. 49-65 Piazzato ...

zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 37-44 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredo all’intervallo - #Reggio #Emilia-V… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 20-28 Serie A basket in DIRETTA: con una tripla sulla sirena del primo quarto Kop… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 29-38 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 3-13 Serie A basket in DIRETTA: avvio straripante delle V Nere - #Reggio #Emilia… -