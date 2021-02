L'alleato tedesco di Salvini attacca Draghi: "È uno scherzo, la Germania pagherà il conto" (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno “scherzo” di cattivo gusto che alla fine “saranno i contribuenti tedeschi a pagare”. Il leader dell’ultradestra tedesca Jorg Meuthen ha accolto con palese irritazione la notizia dell’incarico affidato a Mario Draghi per formare il nuovo governo in Italia. In Germania l’ex presidente della Banca Centrale Europea non ha mai riscosso particolari simpatie durante il suo mandato all’Eurotower e di certo non ne riscuoterà molte ore, quanto meno tra le file di Alternative für Deutschland. Il leader del partito che già dai tempi della Bce definiva il banchiere “becchino dei risparmiatori tedeschi” pare non digerire Draghi nemmeno nella sua nuova veste di presidente del Consiglio. La ragione di tanto malumore è il Recovery Fund, il fondo europeo che vede l’Italia tra i principali beneficiari per circa 200 miliardi (incluse ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno “” di cattivo gusto che alla fine “saranno i contribuenti tedeschi a pagare”. Il leader dell’ultradestra tedesca Jorg Meuthen ha accolto con palese irritazione la notizia dell’incarico affidato a Marioper formare il nuovo governo in Italia. Inl’ex presidente della Banca Centrale Europea non ha mai riscosso particolari simpatie durante il suo mandato all’Eurotower e di certo non ne riscuoterà molte ore, quanto meno tra le file di Alternative für Deutschland. Il leader del partito che già dai tempi della Bce definiva il banchiere “becchino dei risparmiatori tedeschi” pare non digerirenemmeno nella sua nuova veste di presidente del Consiglio. La ragione di tanto malumore è il Recovery Fund, il fondo europeo che vede l’Italia tra i principali beneficiari per circa 200 miliardi (incluse ...

