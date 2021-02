SaCe86 : Guardare indietro ma con occhi sinceri @sole24ore - francang1950 : @kalat75 @muzza1966 Basta guardare indietro, andiamo avanti sennò non si finisce più - VPelligra : Guardare indietro ma con occhi sinceri, per evitare quegli errori che nascono dalla paura di commettere errori.… - cosettaraguso : RT @sole24ore: Guardare indietro ma con occhi sinceri - G_B0TTAZZI : RT @sole24ore: Guardare indietro ma con occhi sinceri -

Ultime Notizie dalla rete : Guardare indietro

Il Sole 24 ORE

...di recuperare il significato della libertà in modo più veritiero e ci permetterebbe dila ... Davanti a ciò, i diritti degli adulti devono fare un passo. Sui bambini che nascono e ...Il Grillo sta amentre Geppetto termina il lavoro su una marionetta di legno che chiama ... Il Grillo tornaper avvertire Pinocchio, solo per assistere alla trasformazione di Lucignolo ...La “distorsione retrospettiva” ci induce a credere di aver indovinato l’evoluzione di un fatto. Ma perché la utilizziamo?È la domanda che la cantante si è posta per lungo tempo, finché due collaboratori l'hanno convinta a riprovarci con 'Let Me Reintroduce Myself'. «Combattiamo l'angoscia della pandemia ballando» ...