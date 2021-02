Con il freddo cala la sete non il fabbisogno di acqua (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante i mesi più caldi risulta più facile bere, mentre diventa difficile farlo in inverno. Ma il nostro bisogno di acqua resta sempre costante. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante i mesi più caldi risulta più facile bere, mentre diventa difficile farlo in inverno. Ma il nostro bisogno diresta sempre costante.

DELILAH42815874 : RT @SnobDi: ?? Al bar sento ordinare un caffè d’orzo in vetro macchiato freddo con latte di soia e zucchero di canna e realizzo quanto l’uma… - EfremMurgia : RT @SnobDi: ?? Al bar sento ordinare un caffè d’orzo in vetro macchiato freddo con latte di soia e zucchero di canna e realizzo quanto l’uma… - ivanassstella : Fa un freddo cane,devo pedalare sulla neve e cadrò 800 volte,devo cercarmi un’altra casa e i miei amici di una vita… - manuia66 : @Armaduc4 Sembriamo la fotocopia l'uno dell'altro..????..io adoro l'inverno,il freddo ??, non sopporto il caldo,adoro… - crisenefrega : RT @dayanemeIIo: una roba del genere fuori a calci in culo sulla statale di cinecittà con effetto immediato dovevano farla anche con n4rdi… -