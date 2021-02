Cartella elettronica | il deep-learning per aiutare le diagnosi

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Al giorno d’oggi, gli ospedali registrano i dati sanitari in formato digitale. L’apprendimento profondo puòa prevedere la, suggerire trattamenti o modellare la correlazione tra eventi medici utilizzando questi dati. Tuttavia, laclinicaè composta da diversi tipi di informazioni: funzioni continue come test di laboratorio, caratteristiche categoriali come codici dio note cliniche a testo libero. Per ora, i modelli per l’elaborazione dei dati multimodali sono progettati a mano e sono specifici per l’attività. Un recente studio propone un nuovo modo per ottimizzare le strategie per fondere i dati multimodali nelle cartelle cliniche. Cerca sia architetture indipendenti per ciascuna modalità sia la strategia di fusione per combinare le architetture al ...