Bob | Francesco Friedrich è un alieno | oro ai Mondiali di Altenberg nel 2 con largo margine 18mo Baumgartner

(Di domenica 7 febbraio 2021) Era il grandissimo favorito, sconfitto solamente una volta in tutta la stagione di Coppa del Mondo, e non poteva assolutamente fallire nell’appuntamento più importante, in casa. Addistrugge la concorrenza e si prende il sesto titolo mondiale della carriera nel bob a 2, il terzo consecutivo. Quattro manche senza storia: il teutonico ha sempre trovato il miglior tempo, non ha mai abbassato la tensione, timbrando il crono impressionante di 3:39.78. Tutti i rivali si sono dovuti inchinare, così com’era previsto, accontentandosi di lottare per le medaglie del metallo meno pregiato. L’argento va all’altro tedesco, Johannes Lochner, che conclude però la due giorni ad addirittura con 2”05 di ritardo. A completare il podio troviamo l’ennesimo padrone di casa, la sorpresa Hans Peter Hanninghofer. Nella top-5 due ...