AVELLINO-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di domenica 7 febbraio 2021) Il PALERMO cerca conferme nel match in programma domenica pomeriggio contro l'AVELLINO.Alle ore 15, allo Stadio "Partenio-Lombardi", andrà in scena la sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dal pareggio maturato mercoledì pomeriggio al "Renzo Barbera", la compagine rosanero torna a giocare in trasferta. Frenare la capolista non era semplice. Eppure, Alberto Pelagotti e compagni hanno rischiato di portare a casa i tre punti. Un PALERMO intenso e coraggioso, quello visto contro la Ternana, che ha convinto ed oggettivamente ben figurato. E' mancata la concretezza sotto porta, ancora una volta, con i siciliani che hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Ciò nonostante, la prestazione offerta contro la prima della classe, l'unica squadra ancora imbattuta in Europa, lascia ben ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilcerca conferme nel match in programma domenica pomeriggio contro l'.Alle ore 15, allo Stadio "Partenio-Lombardi", andrà in scena la sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dal pareggio maturato mercoledì pomeriggio al "Renzo Barbera", la compagine rosanero torna a giocare in trasferta. Frenare la capolista non era semplice. Eppure, Alberto Pelagotti e compagni hanno rischiato di portare a casa i tre punti. Unintenso e coraggioso, quello visto contro la Ternana, che ha convinto ed oggettivamente ben figurato. E' mancata la concretezza sotto porta, ancora una volta, con i siciliani che hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Ciò nonostante, la prestazione offerta contro la prima della classe, l'unica squadra ancora imbattuta in Europa, lascia ben ...

