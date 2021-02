Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 08 | 10

(Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale buona giornata e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesca Vitale in studio in piena disponibilità sostegno da Italia Viva a Fratelli d’Italia nessuna fiducia Forza Italia sia al governo dei migliori con Forza Italia si è chiuso secondo giro di consultazioni Zingaretti un ancoraggio all’Unione Europea per Renzi draghi polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti un sabato mattina con le consultazioni di lega e Movimento 5 Stelle lo spread sotto quota 100 ne parliamo sicuramente anche nel corso delle prossime edizioni andiamo avanti con le nostrecirca un migliaio di Birmania hanno manifestato oggi piangono per protestare contro il colpo di stato che vi ha Mara rovesciato a un Samsung III abbasso la dittatura militare hanno gridato i manifestanti sventolando bandiere rosse con i colori del partito ...

