Steelrising | il nuovo action-RPG dei creatori di Greedfall | inizierà a brevissimo i test

Leggi su eurogamer

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Spiders, responsabili die The Technomancer, hanno annunciato l'arrivo dei playufficiali per, il loro prossimo titolo-RPG. Questa prova avrà inizio il prossimo marzo ed è accessibile a tutti i giocatori: non dovete far altro che registrarvi a questo indirizzo, riempire il questionario con i vostri dati e aspettare. Se sarete fra i fortunati selezionati, avrete la possibilità di giocare al titolo in anteprima. Al momento, Spiders non ha ancora confermato la data d'inizio precisa di questi play, ma sappiamo già da ora che la prova durerà dai 7 ai 10 giorni e che verrà eseguita su Steam (pertanto, il possedere un account Steam sarà obbligatorio per partecipare al). Leggi altro...