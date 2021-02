Serie A femminile: Empoli-Juve la vendetta, esame Sassuolo per l’Inter (Di sabato 6 febbraio 2021) Serie A femminile: la tredicesima giornata si apre con la rivincita tra Empoli e Juventus. Prosegue con Pink Bari-Roma e Hellas Verona-Florentia, domani… La tredicesima giornata di Serie A femminile si apre con la rivincita tra Empoli e Juventus. La formazione toscana è uscita sconfitta 4-5 in Coppa Italia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti a dodici minuti dal termine. Ora, per la formazione di Spugna è tempo di fare punti, in particolar modo per restare incollata al quarto posto in classifica. Al contrario la Vecchia Signora non può fare passi falsi, visto che il Milan di Maurizio Ganz domani se la vedrà al Vismara contro il San Marino, di certo un avversario tutt’altro che temibile. Lo scudetto passa anche da queste due gare. Sempre tra 24 ore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021): la tredicesima giornata si apre con la rivincita trantus. Prosegue con Pink Bari-Roma e Hellas Verona-Florentia, domani… La tredicesima giornata disi apre con la rivincita trantus. La formazione toscana è uscita sconfitta 4-5 in Coppa Italia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti a dodici minuti dal termine. Ora, per la formazione di Spugna è tempo di fare punti, in particolar modo per restare incollata al quarto posto in classifica. Al contrario la Vecchia Signora non può fare passi falsi, visto che il Milan di Maurizio Ganz domani se la vedrà al Vismara contro il San Marino, di certo un avversario tutt’altro che temibile. Lo scudetto passa anche da queste due gare. Sempre tra 24 ore ...

