GazzettAvellino : Scuola, aumentano i contagi. - GazzettaSalerno : Scuola, aumentano i contagi. - willydst : @orizzontescuola La scuola usata come mero strumento di campagna elettorale e intanto i contagi aumentano, vergogna - Kz11Nic : @AntonioRussoli6 @VincenzoDeLuca La scuola è stare dalle 5 alle 7 ore in luogo piccolo e chiuso, e per questo che i contaggi aumentano - infoitinterno : Movida e scuola aumentano i contagi, l'ira di De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola aumentano

Orizzonte Scuola

L'Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare l'andamento epidemiologico, con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondo della. Si è preso atto, si apprende, del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui da' atto anche il verbale ...Partirà, invece, lunedì lo screening allamedia Murmura ed alla Trentacapilli dove un bambino di terza elementare è risultato positivo. Stessa sorte per un ragazzo dellamedia Vespucci ...Continuando “ Noi siamo andati avanti in queste settimane avendo una pressione da parte del Ministro dell’Istruzione per aprire sempre e comunque le scuole. Io ora vorrei parlarvi da padre di famiglia ...Con lo slogan coniato per l’occasione “Together for a better internet”, anche l’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena partecipa al Safer internet day del 2021. Follonica: La situazione in cui sti ...