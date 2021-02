Roma, arrestata 28enne ricercata da tempo: con 74 precedenti dovrà scontare 30 anni di reclusione (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 5 Febbraio, è stata rintracciata ed arrestata, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto Z.A., una cittadina croata di 28 anni, ricercata da tempo. L’ordine di carcerazione e la fuga La donna infatti, destinataria di Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 14 gennaio scorso, dovrà scontare 30 anni di reclusione oltre al pagamento di 7.300 euro di multa. Tuttavia risultava irreperibile da tempo, ma grazie alle indagini degli investigatori è stata rintracciata all’interno di un casale nelle campagne nella zona di Castel Romano. La donna, che annovera 74 precedenti di polizia commessi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 5 Febbraio, è stata rintracciata ed, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto Z.A., una cittadina croata di 28da. L’ordine di carcerazione e la fuga La donna infatti, destinataria di Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 14 gennaio scorso,30dioltre al pagamento di 7.300 euro di multa. Tuttavia risultava irreperibile da, ma grazie alle indagini degli investigatori è stata rintracciata all’interno di un casale nelle campagne nella zona di Castelno. La donna, che annovera 74di polizia commessi ...

_Carabinieri_ : #Roma: fermata dai #Carabinieri perché stava percorrendo in auto la corsia preferenziale, una donna è stata trovata… - CorriereCitta : Roma, arrestata 28enne ricercata da tempo: con 74 precedenti penali dovrà scontare 30 anni di reclusione - iltabloid : Roma, si finge minorenne per estorcere denaro: 65enne arrestata dai Carabinieri - forestale82 : RT @_Carabinieri_: #Roma: fermata dai #Carabinieri perché stava percorrendo in auto la corsia preferenziale, una donna è stata trovata in p… - fontanabuona : Si finge minorenne e ricatta anziano di Roma, 65enne arrestata a Chiavari -