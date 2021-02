Live Genoa-Napoli 2-0: Secondo tempo, non ci sono cambi (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Genoa di Ballardini ospita allo stadio Ferraris il Napoli di Gattuso. I rossoblù di casa in grande spolvero nell'ultimo periodo, come dimostrato anche l'ultima vittoria (3-0) in... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021) Ildi Ballardini ospita allo stadio Ferraris ildi Gattuso. I rossoblù di casa in grande spolvero nell'ultimo periodo, come dimostrato anche l'ultima vittoria (3-0) in...

SkySport : ? Sky Saturday Night ?? Adesso LIVE su Sky Sport 24 ?? #SkySaturdayNight l'hashtag per interagire con noi #SkySport… - SkySport : Genoa-Napoli 2-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Napoli, il secondo tempo della partita valida per la 2' di ritorno (live) - charliemchouse : Genoa-Napoli, il secondo tempo della partita valida per la 2' di ritorno (live) - pianetagenoa : LIVE VIDEO - Genoa-Napoli, La Voce del Patrone Rossoblù: commento nell'intervallo - -