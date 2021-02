Governo Draghi | Pd | “Notizie infondate su appoggio esterno”

(Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Sono totalmentelesu orientamenti assunti su eventualeal. La posizione del Pd è stata votata dalla direzione nazionale all’unanimità e illustrata ieri al professor”. Cosi il Partito Democratico, in una nota, prende posizione dopo le voci relative all’ipotesi di unalche Mariosta formando. La nota è stata diffusa al termine della mattinata in cui il premier incaricato ha incontrato le delegazioni di Lega e M5S, incassando la disponibilità di Carroccio e grillini a sostenere l’esecutivo. L'articolo CalcioWeb.

ha posto il tema del turismo al centro della ripartenza " ha aggiunto - . Non abbiamo posto condizioni come fanno altri partiti, che pongono veti. Non abbiamo posto condizioni di persone idee ...Matteo Salvini si esprime così dopo l'incontro con il premier incaricato, 'il professor Mario', che lavora alla formazione del nuovo. 'La Lega è la prima forza politica del paese, è ...L'intervento del reggente M5s Vito Crimi al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi: ecco il video.Roma, 6 feb. (LaPresse) – "Abbiamo ribadito la consapevolezza della situazione in cui si trova il Paese, in questo c’è la piena consapevolezza della necessità ...