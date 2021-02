GF Vip, crollo improvviso: nessuno se lo aspettava (Di sabato 6 febbraio 2021) Un crollo improvviso ha colpito il GF Vip, ma nessuno se lo sarebbe mai aspettato: scopriamo cosa è successo con la casa più famosa d’Italia Nella serata di ieri, venerdì 5 febbraio, è successo qualcosa di inaspettato. Il GF Vip, oltre ad aver perso la partita degli ascolti con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Unha colpito il GF Vip, mase lo sarebbe mai aspettato: scopriamo cosa è successo con la casa più famosa d’Italia Nella serata di ieri, venerdì 5 febbraio, è successo qualcosa di inaspettato. Il GF Vip, oltre ad aver perso la partita degli ascolti con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, L'articolo proviene da Inews.it.

siscriveconlae : RT @fanpage: Brutte notizie per Alfonso Signorini #Gfvip - fanpage : Brutte notizie per Alfonso Signorini #Gfvip - Lau_Topo : Crollo degli ascolti ieri sera per il #gfvip Godo come un riccio, secondo me è stata una puntata imbarazzante, di f… - infoitcultura : GF VIP, crollo emotivo per Pierpaolo Pretelli: il concorrente scoppia in lacrime - anticipazionitv : #gfvip ?? Andrea si sfoga e si rivela pronto a lasciare il programma, ecco cosa è successo ???? -