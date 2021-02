Femminicidio a Faenza | donna di 46 anni trovata morta con un taglio alla gola

(Di sabato 6 febbraio 2021)con unUnadi 46, Ilenia Fabbri, è statasenza vita nella sua casa dicon un profondo. Il corpo è stato rinvenuto da un’amica della figlia che era ospite dell’appartamento all’alba di questa mattina, sabato 6 febbraio: secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati i vicini a lanciare l’rme dopo aver udito alcune urla. Ora la polizia indaga per omicidio. La Scientifica sta cercando di accertare l’orario esatto della morte e ha eseguito alcuni rilievi dattiloscopici su uno smart phone ritrovato sul luogo del ...

Giallo a . Una di 46 anni è stata trovata morta stamattina all'interno di un complesso residenziale alle porte del centro di , nel Ravennate. Si sospetta un compiuito con un'arma bianca. Sul posto ...- Ha tutti gli elementi dell'omicidio, quello che si è consumato a, nel Ravennate. La vittima è una donna di 46 anni, italiana, trovata morta nella sua casa di via Corbara - all'interno di un complesso residenziale - con un profondo taglio alla gola, riporta ...Si indaga a tutto campo sul femminicidio di Faenza (Ravenna). Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata ritrovata morta sabato mattina in un condominio di via Corbara.Una donna di 46 anni è stata uccisa a Faenza. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da un'amica della figlia della vittima.