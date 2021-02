Covid: Fedriga/Riccardi, ok su utilizzo anticorpi monoclonali in Fvg (Di sabato 6 febbraio 2021) Palmanova, 6 feb – “Anche all’interno del nostro Servizio sanitario regionale saranno utilizzabili, in via straordinaria, gli anticorpi monoclonali per curare i cittadini del Friuli Venezia Giulia”. Lo affermano il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, a seguito del fatto che l’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all’uso degli anticorpi monoclonali nella lotta al Covid-19. “Sulla base delle indicazioni dell’Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità – spiegano Fedriga e Riccardi – il ministro della Salute ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 febbraio 2021) Palmanova, 6 feb – “Anche all’interno del nostro Servizio sanitario regionale saranno utilizzabili, in via straordinaria, gliper curare i cittadini del Friuli Venezia Giulia”. Lo affermano il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianoe il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo, a seguito del fatto che l’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all’uso deglinella lotta al-19. “Sulla base delle indicazioni dell’Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità – spiegano– il ministro della Salute ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli...

PonytaEle : RT @riktroiani: #Covid Friuli-Venezia Giulia, #Fedriga: 'ok su utilizzo anticorpi #monoclonali in regione' (@SkyTG24) - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: #Covid Friuli-Venezia Giulia, #Fedriga: 'ok su utilizzo anticorpi #monoclonali in regione' (@SkyTG24) - Ipocontro : RT @riktroiani: #Covid Friuli-Venezia Giulia, #Fedriga: 'ok su utilizzo anticorpi #monoclonali in regione' (@SkyTG24) - aldo_rovi : RT @riktroiani: #Covid Friuli-Venezia Giulia, #Fedriga: 'ok su utilizzo anticorpi #monoclonali in regione' (@SkyTG24) - Laura64135537 : RT @riktroiani: #Covid Friuli-Venezia Giulia, #Fedriga: 'ok su utilizzo anticorpi #monoclonali in regione' (@SkyTG24) -