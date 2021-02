Coronavirus, in Veneto 63 decessi in 24 ore. In calo i ricoveri (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 6 febbraio, il Veneto registra un aumento dei nuovi casi da Coronavirus: 831 nelle ultime 24 ore (ieri erano 668). Il totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attesta a 316.340 unità. Aumentano anche i decessi rispetto a ieri. Sono 63, per un totale di 9.253 vittime. Sul fronte dei ricoveri, sono in calo nell’ultima giornata, con 1.655 ricoverati nei reparti non critici, 91 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono sotto quota 200, con 195 pazienti Covid, -15 nelle ultime 24 ore. Leggi anche: In Veneto 668 nuovi casi. In calo i decessi, 25 rispetto a ieri – Il video Coronavirus, in Veneto 62 vittime nelle ultime 24 ore. Zaia sulla crisi di governo: «La ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 6 febbraio, ilregistra un aumento dei nuovi casi da: 831 nelle ultime 24 ore (ieri erano 668). Il totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attesta a 316.340 unità. Aumentano anche irispetto a ieri. Sono 63, per un totale di 9.253 vittime. Sul fronte dei, sono innell’ultima giornata, con 1.655 ricoverati nei reparti non critici, 91 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono sotto quota 200, con 195 pazienti Covid, -15 nelle ultime 24 ore. Leggi anche: In668 nuovi casi. In, 25 rispetto a ieri – Il video, in62 vittime nelle ultime 24 ore. Zaia sulla crisi di governo: «La ...

