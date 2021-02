Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 5 febbraio 2021: Davide pronto alla scelta (Di venerdì 5 febbraio 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 5 febbraio , nella nuova puntata del dating show Al centro dello studio, come riporta il Vicolo delle News, il tronista di Uomini e Donne Davide. Fanno vedere la giornata intera con Chiara. Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina e cantano insieme. Lo porta al suo paese e glielo fa visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. Dopo pranzo lei gli regala un album con tutte le loro foto, Tina e Gianni (opinionisti di Uomini e Donne) in studio intervengono dicendo che generalmente porta male regalare gli album. Si finisce con la visione della terza parte della giornata, lei gli fa trovare uno striscione, nel luogo della loro prima esterna, che ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 5, nella nuova puntata del dating show Al centro dello studio, come riporta il Vicolo delle News, il tronista di. Fanno vedere la giornata intera con Chiara. Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina e cantano insieme. Lo porta al suo paese e glielo fa visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. Dopo pranzo lei gli regala un album con tutte le loro foto, Tina e Gianni (opinionisti di) in studio intervengono dicendo che generalmente porta male regalare gli album. Si finisce con la visione della terza parte della giornata, lei gli fa trovare uno striscione, nel luogo della loro prima esterna, che ...

trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - SoniaSamoggia : #IlTrenoDellaVita #VentagliDiParole Volevo dire a quegli uomini che credono che sia da strafichi molestare le don… - cgxx178 : RT @ssscsara: 'Senza le donne che partoriscono figli non ci sarebbero neanche uomini che partoriscono idee o sbaglio?' STEFANIA ORLANDO #… -