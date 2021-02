Ti ricordi… Le punizione di Recoba a Venezia e quell’amore all’incrocio dei pali del Penzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Panorami, gondole, canali e una bellezza mozzafiato: Venezia è senza dubbio tra le città più romantiche d’Italia e del mondo. Chissà quanti amori siano nati tra ponti e calli. Tantissimi di sicuro: suggellati da un bacio, una rosa o magari uno spritz. Stupirà dunque che una delle più belle storie d’amore passate per Venezia ha come luogo “catalizzatore” di sospiri e di corrispondenze un gradino particolare, e un incrocio. Andrebbe tutto bene se non fosse che quel gradino non è uno scalino nascosto testimone di baci rubati, ma quello della curva dello stadio Pierluigi Penzo, l’incrocio è quello dei pali della porta e come apostrofo rosa non c’è un bacio ma tiri mancini, pallonate, legnate pure parecchio violente. Prima di parlare di quell’amore però è opportuno definirne il contorno: è gennaio 1999, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Panorami, gondole, canali e una bellezza mozzafiato:è senza dubbio tra le città più romantiche d’Italia e del mondo. Chissà quanti amori siano nati tra ponti e calli. Tantissimi di sicuro: suggellati da un bacio, una rosa o magari uno spritz. Stupirà dunque che una delle più belle storie d’amore passate perha come luogo “catalizzatore” di sospiri e di corrispondenze un gradino particolare, e un incrocio. Andrebbe tutto bene se non fosse che quel gradino non è uno scalino nascosto testimone di baci rubati, ma quello della curva dello stadio Pierluigi, l’incrocio è quello deidella porta e come apostrofo rosa non c’è un bacio ma tiri mancini, pallonate, legnate pure parecchio violente. Prima di parlare diperò è opportuno definirne il contorno: è gennaio 1999, ...

