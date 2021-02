Tempesta d' amore | anticipazioni 5 febbraio | la decisione di Dirk

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Baumgartner continuerà ad essere tra i grandi protagonisti did', come rivelano ledi oggi, venerdì 5. L'uomo da tempo ha recuperato l'uso delle gambe, ma ha deciso di non dirlo a nessuno per paura di perdere le attenzioni di Linda, che sta cercando in tutti i modi di riconquistare. Il suo segreto è stato però scoperto da André che non è stato creduto dalla donna e a quel punto lo chef ha deciso di troncare la loro relazione poiché stanco di non essere creduto e di essere messo in secondo piano rispetto a. Negli ultimi tempi, quindi, archiviata la relazione di Linda con André,sta pressando l'ex moglie affinché gli dia un'altra occasione e i due si stanno riavvicinando molto, ma l'uomo è stato recentemente scoperto ...