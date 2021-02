Sanofi annuncia un ricco dividendo. Balzo utile con plusvalenza vendita Regeneron

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –unpiùdopo la pubblicazione dei risultati 2020, che risultano in forte crescita, grazie anche ai proventi delladi. Il Board pagherà agli azionisti una cedola di 3,20 euro per azione, distribuendo agli azionisti circa 4 miliardi di euro. L’esercizio 2020 si è chiuso con unnetto di 12,3 miliardi di euro, in aumento di quasi il 340% rispetto ai 2,8 miliardi di euro del 2019, grazie alladi oltre 7 miliardi generata dalla cessione delle azioni della biotecnologica USA attiva nella cura del Covid. Le vendite si sono stabilizzate sui 36 miliardi di euro (-0,2%), subendo un impatto dei cambi del 3,5% e beneficiando del buon andamento delle vendite di Dupixent, mentre se si ...

Il 2020 si chiude con vendite in rialzo del 3,3% e un utile netto del laboratorio in aumento del 340% - Grazie ai 7 miliardi di plusvalenza dovuti alla vendita delle azioni Regeneron, il dividendo sal ...