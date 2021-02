Salto con gli sci: il prologo di Klingenthal lo vince Granerud su Pavlovcic e Kubacki (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come già accaduto a Titisee-Neustadt, a Klingenthal la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2020-2021 vede andare in scena, al posto delle qualificazioni, un prologo che serve solo per guadagnare i 3000 franchi svizzeri riservati a chi arriva primo. In questo caso a spuntarla è il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Halvor Egner Granerud, che in controllo (e dalla stanga 16, unico a saltare da lì) arriva a 141 metri e 153.3 punti. Alle sue spalle lo sloveno (e in ottima condizione) Bor Pavlovcic, che è l’unico dei primissimi partito dalla stanga 19, quella originale: per lui 140.5 metri e 145.4 punti, davanti al polacco Dawid Kubacki, che va meno lontano (138 metri), ma ha punteggio simile (145.2). Non sono in tanti a forzare, nel tardo pomeriggio che vede quarto il tedesco Markus ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come già accaduto a Titisee-Neustadt, ala Coppa del Mondo dicon gli sci 2020-2021 vede andare in scena, al posto delle qualificazioni, unche serve solo per guadagnare i 3000 franchi svizzeri riservati a chi arriva primo. In questo caso a spuntarla è il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Halvor Egner, che in controllo (e dalla stanga 16, unico a saltare da lì) arriva a 141 metri e 153.3 punti. Alle sue spalle lo sloveno (e in ottima condizione) Bor, che è l’unico dei primissimi partito dalla stanga 19, quella originale: per lui 140.5 metri e 145.4 punti, davanti al polacco Dawid, che va meno lontano (138 metri), ma ha punteggio simile (145.2). Non sono in tanti a forzare, nel tardo pomeriggio che vede quarto il tedesco Markus ...

riotta : Ricordate le sontuose dirette da Palazzo Chigi con arredamento dorato in bella mostra? Ecco, qui il salto è troppo… - WRicciardi : gli americani stanno affrontando questa campagna come lo sbarco in Normandia durante la seconda guerra mondiale, co… - OA_Sport : Salto con gli sci: a Klingenthal va in scena un prologo, invece della qualificazione. Lo vince Granerud - sportface2016 : Salto con sci maschile, qualificazioni #Klingenthal 2021: #Granerud al comando davanti a #Pavlovcic - bangshinya : matsuda: haha che ridere mi posso fumare la sigaretta pure se ci sta scritto di no perché tanto tra due secondi sal… -