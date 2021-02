L’internet dallo spazio di Starlink raggiunge i 10mila clienti

Leggi su wired

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’antenna per ricevere comunicazioni(Getty Images)SpaceX ha informato la Federal communication commission (Fcc) che il suo servizio di internet, ha superato iutenti negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito dopo il lancio del programma di beta test pubblico lo scorso ottobre. Con un costo iniziale di 499 dollari, gli utenti ottengono lo starter-kit contenente l’antenna e il router wi-fi necessari per collegarsi al servizio, il cui canone mensile è stato fissato a 99 dollari. Stando alla documentazione presentata alla Fcc i 1.021 satelliti attualmente in orbita riescono a fornire connessioni a più di 100/20 Megabit al secondo (Mbps) con meno di 31 millisecondi di latenza per il 95% delle misurazioni andata e ritorno (tra satellite e utente) ...