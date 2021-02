Incendio all’alba a Mozzo: in fiamme il tetto di una villetta (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Vigili del fuoco con APS (Auto Pompa Serbatoio) del distaccamento di Dalmine e l’auto scala della centrale di Bergamo sono intervenuti per un Incendio tetto in via Arrigo Boito a Mozzo intorno alle 4.20 di venerdì 5 febbraio. Secondo una prima analisi dei Vigili del fuoco l’Incendio sarebbe partito dalla canna fumaria che ha compromesso buona parte del tetto. Fortunatamente non c’è nessun ferito. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione e hanno bonificato tutta l’area circostante. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Vigili del fuoco con APS (Auto Pompa Serbatoio) del distaccamento di Dalmine e l’auto scala della centrale di Bergamo sono intervenuti per unin via Arrigo Boito aintorno alle 4.20 di venerdì 5 febbraio. Secondo una prima analisi dei Vigili del fuoco l’sarebbe partito dalla canna fumaria che ha compromesso buona parte del. Fortunatamente non c’è nessun ferito. Spente lei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione e hanno bonificato tutta l’area circostante. L'articolo BergamoNews.

