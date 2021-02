Il visore VR di Apple potrebbe avere due display 8K e 12 telecamere. Il prezzo? Intorno ai 3000 euro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una fonte interna, rimasta anonima, ha svelato alcune delle caratteristiche principali del visore per la realtà virtuale di Apple. Arriverà nel 2022, ed avrà due schermi ad altissima risoluzione, dodici telecamere e fascette intercambiabili... Leggi su dday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una fonte interna, rimasta anonima, ha svelato alcune delle caratteristiche principali delper la realtà virtuale di. Arriverà nel 2022, ed avrà due schermi ad altissima risoluzione, dodicie fascette intercambiabili...

