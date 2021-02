Grande Fratello Vip, tutti in nero in segno di lutto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono tutti vestiti di nero in segno di rispetto per Lucas Mello, il Fratello di Dayane morto a soli 27 anni. Dayane Mello, Fonte foto: Instagram (@ dayanemelloreal)Dopo la notizia della morte del Fratello di Dayane Mello, la modella brasiliana ha scelto di affrontare questo momento di lutto nella casa più spiata d’Italia, così da avere un appoggio e un modo per distrarsi in questi giorni difficili. Una scelta contestata da molti ma compresa dai compagni di avventura di Dayane che in questi mesi hanno imparato a conoscere la nota modella e le sue debolezze. Sul web nel frattempo i fan di tutti i concorrenti si sono uniti per regalare un aereo per Dayane e una stella per Lucas ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021) AlVip i concorrenti sonovestiti diindi rispetto per Lucas Mello, ildi Dayane morto a soli 27 anni. Dayane Mello, Fonte foto: Instagram (@ dayanemelloreal)Dopo la notizia della morte deldi Dayane Mello, la modella brasiliana ha scelto di affrontare questo momento dinella casa più spiata d’Italia, così da avere un appoggio e un modo per distrarsi in questi giorni difficili. Una scelta contestata da molti ma compresa dai compagni di avventura di Dayane che in questi mesi hanno imparato a conoscere la nota modella e le sue debolezze. Sul web nel frattempo i fan dii concorrenti si sono uniti per regalare un aereo per Dayane e una stella per Lucas ...

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Macri57Mc : RT @ercivettone1: Ma come cazzo fate a guardare il Grande Fratello Vip? Ma poi vip de che? Ma chi sono sti poracci? Ma come si fa guardare… - yaaaaaaaaaawn : Secondo me la Pecorella è Flavia Vento. Sia da come parla che dall'indizio della prima puntata 'Recentemente sono… -