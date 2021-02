Grande Fratello Vip, Dayane Mello l’abbraccio degli ex concorrenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, l’abbraccio degli ex concorrenti Dayane Mello è invitata a raggiungere la passerella fuori la casa del Grande Fratello Vip ricevendo l’abbraccio seppur a distanza di tutti i concorrenti eliminati dal noto reality. Tutti in silenzio sono voluti tornare a Cinecittà per stringersi in un abbraccio anche a distanza con la modella brasiliana che non riesce a trattenere le lacrime. Un lungo applauso è seguito all’ingresso “Sono molto grata di tutto quello che sta a accadendo nella mia vita, a prescindere da tutto” – ha detto Dayane – “Non perdete più tempo per le cose banali nella vostra vita” ha detto Dayane ai suoi compagni di ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Vip,exè invitata a raggiungere la passerella fuori la casa delVip ricevendoseppur a distanza di tutti ieliminati dal noto reality. Tutti in silenzio sono voluti tornare a Cinecittà per stringersi in un abbraccio anche a distanza con la modella brasiliana che non riesce a trattenere le lacrime. Un lungo applauso è seguito all’ingresso “Sono molto grata di tutto quello che sta a accadendo nella mia vita, a prescindere da tutto” – ha detto– “Non perdete più tempo per le cose banali nella vostra vita” ha dettoai suoi compagni di ...

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MFenonenal : No, Alfonso, non è bello tutto questo. Il dolore anche se fa parte della vita si vive nel privato. Tutto questo dov… - terymari10 : RT @Ddlovatoicon: LA FOTO PIÙ DEVASTANTE NELLA STORIA DEL GRANDE FRATELLO #gfvip ?? -