Falsificavano i bilanci per nascondere i debiti della sanità cosentina: indagati 15 dirigenti dell'Asp, sei i divieti di dimora

L'operazione "Sistema Cosenza" è scattata stamattina all'alba quando la Guardia di Finanza ha eseguito sei misure cautelari a dirigenti ed ex dirigenti dell'Azienda sanitaria provinciale. Si tratta dell'ex direttore generale dell'Asp di Cosenza Raffaele Mauro, l'ex direttore amministrativo Luigi Bruno e l'ex direttore sanitario Francesco Giudiceandrea per i quali il gip Manuela Gallo ha disposto il divieto di dimora in Calabria su richiesta del procuratore Mario Spagnuolo e del pm Mariangela Farro. Dovranno, invece, dimorare fuori dal Comune di Cosenza gli attuali dirigenti dell'azienda: Remigio Magnelli (Risorse umane), Giovanni Lauricella (Affari legali e contenzioso) e Maria Marano che i pm definiscono "sedicente" responsabile dell'Unità operativa speciale "Protesica", nonostante ...

