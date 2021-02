Elisabetta Gregoraci spara a zero sui gieffini | la verità

Leggi su chenews

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ha fatto una serie di Instagram stories in cuisui suoi ex compagni del GF Vip. Che è successo? Ecco la spiegazione(Instagram screenshot)Lei è stata una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip. Con il suo carisma e la sua personalità ha stregato un po’ tutti. Naturalmente stiamo parlando di, che nelle ultime ore ha fatto molto discutere di sé per una serie di stories su Instagram che sono apparse sul suo profilo. Si è scatenato il caos sui social, dopo che laha rifilato una serie di aspre critiche, una dietro l’altra, ai suoi ex compagni del Grande Fratello Vip. In particolare, anche coloro che sono stati i suoi più ...