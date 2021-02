Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 21^ giornata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Classifica Marcatori Serie A NEWS - Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021)A NEWS - Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel? Pianeta Milan.

OfficialSSLazio : ?? Quest'oggi @ciroimmobile è stato premiato dall'@assocalciatori per la vittoria della classifica marcatori della p… - Haavara3 : @OptaPaolo @Inter Con Perisic a quanti diversi marcatori è l'Inter? E le prime di questa speciale classifica di serie A? - PBoffa1 : @FBiasin Pare che il regalo a sorpresa sia una tripletta di rigori per la classifica marcatori ma non diciamolo tro… - azazel81 : RT @RadioHNC: Un goal inutile ai fini del risultato finale ma per @ovi8 è tempo di milestone: raggiunge quota 7?0?9? e si posiziona al 7° p… - MarcoDSDS : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE e LIGA -