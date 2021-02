Cassa Integrazione INPS, Covid e Welfare ultime notizie: parla Tridico (INPS) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pasquale Tridico, presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è tornato a parlare nel corso di un’audizione sul Recovery Plan sulla situazione attuale dell’INPS, sulla Cassa Integrazione e sul ruolo sempre più importante dell’istituto nel Welfare. Tridico alla Camera ha ricordato che “L’Istituto ricopre un ruolo sempre più strategico e primario nel Welfare italiano raggiungendo nell’ultimo anno un impegno ordinario quantificato in 43 milioni di utenti, a cui si è affiancato un impegno straordinario derivato dalla crisi socioeconomica riguardante la pandemia Covid-19 stimato in una spesa di oltre 33,5 miliardi di euro per un totale di 15 milioni di beneficiari solo nel 2020?. Cassa ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pasquale, presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è tornato are nel corso di un’audizione sul Recovery Plan sulla situazione attuale dell’, sullae sul ruolo sempre più importante dell’istituto nelalla Camera ha ricordato che “L’Istituto ricopre un ruolo sempre più strategico e primario nelitaliano raggiungendo nell’ultimo anno un impegno ordinario quantificato in 43 milioni di utenti, a cui si è affiancato un impegno straordinario derivato dalla crisi socioeconomica riguardante la pandemia-19 stimato in una spesa di oltre 33,5 miliardi di euro per un totale di 15 milioni di beneficiari solo nel 2020?....

ItalyMFA : Min @luigidimaio: “Ottima notizia per l’Italia e la ripresa. Oggi riceviamo altri 4,45 mld € dei 27,4 totali per so… - BentivogliMarco : Nonostante blocco dei licenziamenti e cassa integrazione. Dicembre su Novembre 2020: - 101.000 posti di lavoro per… - LiaQuartapelle : Oggi l’UE stanzia altri 4,45 mld per l’Italia per il programma SURE, per pagare la cassa integrazione che tutelerà… - cettiqualunque : RT @ItalyMFA: Min @luigidimaio: “Ottima notizia per l’Italia e la ripresa. Oggi riceviamo altri 4,45 mld € dei 27,4 totali per sostenere ca… - FilcaCisl : RT @cislromagna: ??“Insieme all'azienda -ricorda Roberto Casanova Segret. Generale Filca CISL Romagna) sulle pagine del @CorriereRomagna- ab… -