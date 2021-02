A Codogno il 20 febbraio commemorazione europea per i sanitari vittime del Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Codogno (Lodi), 5 gennaio 2021 - La commemorazione europea e nazionale per gli operatori sanitari deceduti per la pandemia da coronavirus si svolgerà il 20 febbraio alle ore 10 a Codogno, nel giorno e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021)(Lodi), 5 gennaio 2021 - Lae nazionale per gli operatorideceduti per la pandemia da coronavirus si svolgerà il 20alle ore 10 a, nel giorno e ...

"Per il mondo sanitario occidentale il 20 febbraio a Codogno è stato l'inizio della pandemia; per noi è un piacere e un onore ospitare l'evento - afferma Passerini - . Auspichiamo che sia anche il ...

Nessuno dimenticherà il paziente 1 di Codogno, ricoverato il 20 febbraio 2020 e rimasto gravissimo in terapia intensiva per 3 settimane. Aveva 38 anni, era sano e sportivo. O i gemelli Nicola e ...

Nell'ospedale dove fu identificato il paziente 1 una targa voluta dal Comitato permanente dei medici europei e dalla Federazione degli Ordini dei medici nazionale per ricordare i 310 medici infermieri ...

