Tabacci | Draghi vuole un governo contro la pandemia Io ministro? Non lo dico…

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Brunoha incontrato Marioalla sala della Regina a Montecitorio e al termine del colloquio ha raccontato ai cronisti che il presidente incaricato ha intenzione di partire dalle emergenza da affrontare. “La, il piano vaccini che è intimamente connesso alle condizioni per la ripresa economica e la tenuta sociale, evidenziando come questo processo di ripresa non sarà rapidissimo”. E lo farà con un “mix tra tecnici e politici”.: non bastano i contributi a pioggia Un processo – ha detto – che “sarà abbastanza lento ma infondere fiducia al Paese è una delle condizioni affinché il processo si avvii. C’è poi un percorso da definire per il futuro, dove proteggere le persone e le imprese è uno degli elementi. Non bastano i contributi a pioggia, bisogna immaginare cosa fare dopo la ripresa ma cosa ...