Star Wars e Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige parla della possibilità di un crossover

Kevin Feige ha commentato le ipotesi che in futuro venga realizzato un crossover tra Star Wars e il Marvel Cinematic Universe. L'universo di Star Wars si espanderà con un film sviluppato da Kevin Feige e il produttore ha commentato le strane ipotesi riguardanti un crossover con il Marvel Cinematic Universe. La teoria che si possa assistere a un incrocio tra il mondo dei fumetti e quello creato da George Lucas appare assai remota e il presidente dello studio ha suggerito ai fan quale serie televisiva potrebbe soddisfare questo particolare desiderio. Kevin Feige ha dichiarato a Yahoo ...

