Savona, morto operaio travolto dal crollo di una volta durante la ristrutturazione di un edificio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il crollo di una volta ha causato la morte di un operaio, stamani, in un cantiere edile a Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. A perdere la vita è stato il committente dei lavori, Maurizio Superchi, 66 anni. Al momento della tragedia nel cantiere stava lavorando anche il figlio della vittima. Superchi stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio che si trova a pochi passi dalla chiesa e dal municipio del paese: secondo quanto ricostruito finora, una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta è stata travolta dal crollo di una parte della parete dell’edificio adiacente che in particolare confina con la camera di un ragazzino che al momento dell’incidente si trovava a scuola. “E’ una vera tragedia” ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildi unaha causato la morte di un, stamani, in un cantiere edile a Tovo San Giacomo, in provincia di. A perdere la vita è stato il committente dei lavori, Maurizio Superchi, 66 anni. Al momento della tragedia nel cantiere stava lavorando anche il figlio della vittima. Superchi stava lavorando alladi unche si trova a pochi passi dalla chiesa e dal municipio del paese: secondo quanto ricostruito finora, una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta è stata tradaldi una parte della parete dell’adiacente che in particolare confina con la camera di un ragazzino che al momento dell’incidente si trovava a scuola. “E’ una vera tragedia” ha detto ...

MediasetTgcom24 : Crollo in un cantiere edile nel Savonese: un morto #savona - Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: Crollo in un cantiere edile nel Savonese: un morto #savona - MoliPietro : Tovo San Giacomo (Savona) – Crollo in un cantiere un morto - Alessandro_Oddo : RT @Radio1Rai: ??Ci sarebbe un morto nel crollo avvenuto in un cantiere a #TovoSanGiacomo, Savona. Lo riferisce il sindaco. L’incidente è av… - Alessandro_Oddo : RT @TraversiRoberto: Le mie condoglianze alla famiglia dell’operaio morto a Tovo San Giacomo nel crollo in un cantiere edile. La strage sil… -