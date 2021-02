Ricerca | “BioInItaly” | 19 startup in corsa per la tappa al Ceinge di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “e’ una vetrina per le nuove imprese ma e’ ancor piu’ una palestra:tori, nuovi imprenditori, ideatori di imprese innovative possono allenarsi, imparando a presentarsi nel mondo giusto a un pubblico di addetti ai lavori. In molti casirappresenta per loro la prima occasione per farlo”. L’amministratore delegato delMariano Giustino presenta cosi’ all’agenzia Dire l’edizione 2021 delNational Roadshow, evento dedicato atori, imprese ed aspiranti imprenditori che nella giornata di domani fa. Per il quarto anno consecutivo l’appuntamento, realizzato in collaborazione con Assobiotec/Federchimica, Intesa San Paolo Innovation Center, Cluster Spring e Campania New Steel, sara’ organizzato e ...