Real Madrid, pronti 65 milioni per un top player dell’Inter (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Inter in questo momento ha un vero trascinatore che è Nicolo' Barella, un calciatore poliedrico con accelerate spacca avversari che sta in una splendida forma. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte sa di poter contare in futuro su di lui ma la situazione economica della Beneamata non è florida e si teme che la proprietà cinese potrebbe cedere qualche calciatore in caso di super offerta. E dalla Spagna pare che il Real Madrid abbia messo gli occhi su Barella anche perchè mister Zidane cerca un'alternativa al 35enne Luka Modric che dovrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane ma non è più un giovanissimo. Seguendo le indicazioni del tecnico francese il patron Florentino Pérez sta già cercando un sostituto delle garanzie, che dalla Spagna dicono si tratti di Nicolò Barella.caption id="attachment 1079091" align="alignnone" width="3000" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Inter in questo momento ha un vero trascinatore che è Nicolo' Barella, un calciatore poliedrico con accelerate spacca avversari che sta in una splendida forma. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte sa di poter contare in futuro su di lui ma la situazione economica della Beneamata non è florida e si teme che la proprietà cinese potrebbe cedere qualche calciatore in caso di super offerta. E dalla Spagna pare che ilabbia messo gli occhi su Barella anche perchè mister Zidane cerca un'alternativa al 35enne Luka Modric che dovrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane ma non è più un giovanissimo. Seguendo le indicazioni del tecnico francese il patron Florentino Pérez sta già cercando un sostituto delle garanzie, che dalla Spagna dicono si tratti di Nicolò Barella.caption id="attachment 1079091" align="alignnone" width="3000" ...

pisto_gol : Nella storia del Calcio si ricordano l’Ajax di Rinus Michels & Cruyff, il Milan di Sacchi & dei tre olandesi, il Ba… - ItaSportPress : Real Madrid, pronti 65 milioni per un top player dell'Inter - - MissSarde : RT @mirkonicolino: #Chiellini: '#Superlega? Cinque anni fa avevo detto ad #Agnelli che speravo un giorno di giocare ogni settimana contro a… - _SiGonfiaLaRete : Real Madrid, dalla Spagna: #Allegri in lizza per la panchina dei blancos. Ma c’è anche Raul - romaforever_it : CALCIOMERCATO, dalla Spagna: 'Allegri in corsa per la panchina del Real Madrid' -