Ragazza uccisa a Palermo | oggi i funerali

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Saranno celebrati questa mattina a Caccamo () idi Roberta Siragusa, ladi 17 annila notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. A officiare le esequie sarà l’arcivescovo diCorrado Lorefice. Ieri la salma è tornata è tornata a casa dopo l’autopsia eseguita a Messina. L’esame non ha chiarito ancora del tutto la causa della morte, ma pare che abbia già escluso che lasia stata strangolata. Per l’omicidio è indagato il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni, che si trova in carcere. “Un corpo dilaniato, come ha detto il gip e siamo molto provati per quello che abbiamo visto”, ha detto ieri l’avvocato Giuseppe Canzone, legale della famiglia, che ha assistito all’autopsia. “Dobbiamo attendere l’esito degli esami istologici per ...

Leggi anchea Palermo, "corpo dilaniato" Per l'omicidio è indagato il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni , che si trova in carcere. "Un corpo dilaniato, come ha detto ...