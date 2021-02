"Non ha davvero nessuno?": Dayane Mello, la scelta estrema dopo la morte di suo fratello (Di giovedì 4 febbraio 2021) La morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, vittima di un incidente stradale in Brasile, ha sconvolto tutti gli inquilini della casa del Grande fratello Vip. dopo aver saputo la tragica notizia, la modella brasiliana ha lasciato temporaneamente la casa, ma poi è rientrata sostenendo di voler continuare l'esperienza nel reality. “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare – ha detto ai suoi compagni -. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo”. I concorrenti del GfVip si sono stretti attorno alla Mello, dandole tutto il loro affetto. Alcuni, però, non hanno potuto fare a meno di giudicare la scelta della giovane. Tra questi, Alda ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladeldi, Lucas, vittima di un incidente stradale in Brasile, ha sconvolto tutti gli inquilini della casa del GrandeVip.aver saputo la tragica notizia, la modella brasiliana ha lasciato temporaneamente la casa, ma poi è rientrata sostenendo di voler continuare l'esperienza nel reality. “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare – ha detto ai suoi compagni -. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo”. I concorrenti del GfVip si sono stretti attorno alla, dandole tutto il loro affetto. Alcuni, però, non hanno potuto fare a meno di giudicare ladella giovane. Tra questi, Alda ...

giuliainnocenzi : Caro #Salvini, se da ministro avesse legalizzato le droghe leggere queste non ingrosserebbero le casse della mafia… - stebellentani : Quanto é fastidiosa questa storia del “non prenderó un euro”. Ma caro Bertolaso, se davvero vaccini tutta la Lombar… - SamiKhedira : ... contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo p… - P36655880 : Rosalinda io davvero non ho più parole per descriverti ?? #rosmello - habitlouj : @stillvsy sy mi dispiace davvero tantissimo, sei fortissima, per ogni cosa non esitare a scrivermi ti voglio bene <3 -