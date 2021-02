Marcelli | San Vittore | no ad ampliamento inceneritore

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Autorizzare l’dell’di San, con l’aggiunta di una quarta linea di incenerimento, significa martoriare ancor di piu’, dal punto di vista ambientale e sanitario, un territorio che sta gia’ pagando un prezzo altissimo a causa dell’inquinamento atmosferico.” “Con una Interrogazione ho chiesto al Presidente Zingaretti e all’Assessore ai Rifiuti, Valeriani, come intendano muoversi in merito alla proposta progettuale di aumento della capacita’ di termovalorizzazione dell’impianto, attualmente in istruttoria presso gli uffici regionali”. Cosi’ in un comunicato Loreto, consigliere M5S alla Regione Lazio e vice-presidente della Commissione Sanita’. “Il termovalorizzatore di San, sin dalla sua entrata in esercizio ha gia’ prodotto un notevole numero di ...