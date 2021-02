Lui è Peggio di Me non andrà in onda: Lo show di Panariello e Giallini slitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo show di Giorgio Panariello e Marco Giallini, Lui è Peggio di Me, che sarebbe dovuto iniziare giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 21:20 su Rai Tre, non andrà in onda questa sera. La trasmissione che li vedeva protagonisti slitterà la messa in onda della prima puntata. Il motivo di tale scelta sembra essere l’attuale situazione politica in cui si trova l’Italia e la scelta di Mario Draghi di provare ad accettare l’incarico di Premier del nostro paese. La rete diretta da Franco Di Mare, come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it’, ha preferito dare spazio ad uno speciale del TG 3 dal titolo “Missione Draghi”. Un approfondimento per raccontare di più sull’economista, incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta provando a formare un ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lodi Giorgioe Marco, Lui èdi Me, che sarebbe dovuto iniziare giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 21:20 su Rai Tre, noninquesta sera. La trasmissione che li vedeva protagonisti slitterà la messa indella prima puntata. Il motivo di tale scelta sembra essere l’attuale situazione politica in cui si trova l’Italia e la scelta di Mario Draghi di provare ad accettare l’incarico di Premier del nostro paese. La rete diretta da Franco Di Mare, come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it’, ha preferito dare spazio ad uno speciale del TG 3 dal titolo “Missione Draghi”. Un approfondimento per raccontare di più sull’economista, incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta provando a formare un ...

