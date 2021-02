Koeman replica a Di Maria | “Questo continuo parlare di Messi da parte dei giocatori del PSG è una mancanza di rispetto”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Giocare con? Penso che ci siano molte possibilità”. Parole di Angel Di, protagonista nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Nimes. Dopo le dichiarazioni di Leonardo, arriva anche il chiaro messaggio del “fideo”. Certamente dichiarazioni non passate inosservate a Barcellona, tanto che learriva direttamente dal tecnico dei catalani, Ronald, che nel post partita contro il Granada dichiara seccato: “didadei tesserati del PSG credo sia unadi. Non è giusto e non mostranosoprattutto per un giocatore che è ancora del Barça” FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: 'Buone possibilità di vedere Messi al PSG'. La dura replica di Koeman: 'Basta, serve rispetto!' - TuttoMercatoWeb : 'Buone possibilità di vedere Messi al PSG'. La dura replica di Koeman: 'Basta, serve rispetto!' -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman replica

alfredopedulla.com

All.:. ARBITRO: Valentin Pizarro Gomez. GOL: 39 De Jong (B), 89 Puig (B). ASSIST: De Jong (B,... 56 SUBITO LADEL BARCELLONA! Sinistro di Dembelé dal limite dell area, Badia si allunga e ...... uno per tempo: primo errore di Pjanic al 38' edi Dembélé al 78', entrambi ipnotizzati da ...supplementare su un preciso bolide di Dembélé che ha fatto tirare un sospiro di sollievo aa ...Gli apprezzamenti del Psg nei confronti di Lionel Messi, in scadenza di contratto a giugno, non sono piaciuti al tecnico del Barcellona Ronald Koeman.La squadra di Simeone supera in rimonta l'Eibar per 2-1. I blaugrana rischiano contro il modesto Cornellà, eliminato solo ai supplementari ...