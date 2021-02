Inter, la Fiorentina per dimenticare la Juve: Conte ha un obiettivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Inter torna subito in campo: domani sera l’anticipo di campionato in casa della Fiorentina L’Inter è chiamata subito al riscatto dopo il ko Interno nel primo round della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Domani sera è già tempo di ritornare in campo per i nerazzurri di Antonio Conte, ospiti al ‘Franchi’ della Fiorentina. Il tecnico nerazzurro rispetto al match di martedì in coppa ritroverà Lukaku e Hakimi, squalificati contro la Juve. Inter, le scelte di Conte per la Fiorentina Conte avrà praticamente tutta la squadra a disposizione, ad eccezione del solo Vecino rimasto a Milano per allenarsi visto che non sarebbe stato utilizzato. Lukaku tornerà a guidare e l’attacco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’torna subito in campo: domani sera l’anticipo di campionato in casa dellaL’è chiamata subito al riscatto dopo il kono nel primo round della semifinale di Coppa Italia contro lantus. Domani sera è già tempo di ritornare in campo per i nerazzurri di Antonio, ospiti al ‘Franchi’ della. Il tecnico nerazzurro rispetto al match di martedì in coppa ritroverà Lukaku e Hakimi, squalificati contro la, le scelte diper laavrà praticamente tutta la squadra a disposizione, ad eccezione del solo Vecino rimasto a Milano per allenarsi visto che non sarebbe stato utilizzato. Lukaku tornerà a guidare e l’attacco ...

Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo in vista di #FiorentinaInter ?? - 23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - discoradioIT : Fiorentina: allarme Ribèry, in dubbio con l'Inter - Lombardia - - qn_lanazione : #FiorentinaInter, allarme #Ribéry. #Prandelli: 'Ha avuto un piccolo problemino' -