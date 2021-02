Il Grande Reset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Opinions expressed here are solely my own and do not express the views or opinions of Squarepoint Capital “Non si può tornare allo status quo perché è lo status quo che ci ha portato dove siamo oggi”. Questa frase, pronunciata dal Segretario Generale dell’OCSE nell’Ottobre 2020, è diventata uno dei mantra della conferenza del World Economic Forum tenutasi a Davos tra il 25 ed il 29 Gennaio 2021 che quest’anno era intitolata . Il tema della conferenza è chiaro: una volta terminata l’emergenza causata della pandemia COVID-19, saremo chiamati a ricostruire l’economia globale e nel farlo dovremmo impegnarci per creare un modello economico che pone al centro la sostenibilità. L’idea alla base della necessità di un Reset risiede nella realizzazione che il capitalismo, come abbiamo imparato a conoscerlo sino ad oggi, ha fallito. Un’idea di mercato in cui l’obiettivo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Opinions expressed here are solely my own and do not express the views or opinions of Squarepoint Capital “Non si può tornare allo status quo perché è lo status quo che ci ha portato dove siamo oggi”. Questa frase, pronunciata dal Segretario Generale dell’OCSE nell’Ottobre 2020, è diventata uno dei mantra della conferenza del World Economic Forum tenutasi a Davos tra il 25 ed il 29 Gennaio 2021 che quest’anno era intitolata . Il tema della conferenza è chiaro: una volta terminata l’emergenza causata della pandemia COVID-19, saremo chiamati a ricostruire l’economia globale e nel farlo dovremmo impegnarci per creare un modello economico che pone al centro la sostenibilità. L’idea alla base della necessità di unrisiede nella realizzazione che il capitalismo, come abbiamo imparato a conoscerlo sino ad oggi, ha fallito. Un’idea di mercato in cui l’obiettivo ...

