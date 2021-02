Draghi | consultazioni da oggi 4 febbraio ore 15 | 30 fino a sabato 6

(Di giovedì 4 febbraio 2021)non pone tempo in mezzo, inizia subito lee nel giro di due giorni avrà esaurito l'ascolto di tutte le forze politiche per avere una prima idea diretta di tutte le posizioni

AngeloSantoro : +++Draghi: 'Ah, dimenticavo: le consultazioni le farò in inglese'+++ - andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - Gianga87 : Governo Draghi, consultazioni al via alle 15.30, si chiude sabato - Politica - ANSA - FabioTraversa : RT @Corriere: Il calendario delle consultazioni: si parte alle 15 e 30 e si chiude sabato. Centrodestra diviso: Lega da sola -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi consultazioni

15.04 Al via, si chiude sabato Ledel premier incaricato Mariocon le forze politiche inizieranno oggi alle 15.30 e si concluderanno sabato in tarda mattinata. Si parte con i partiti piccoli,da Azioone e +Europa a ...Piazza Affari prosegue al rialzo in attesa dell'avvio delledi Marioper formare un nuovo esecutivo. Il Ftse mib guadagna lo 0,69%, il Ftse Italia All Share lo 0,63% e il Ftse Italia Star lo 0,07%. *Flash sui titoli in evidenza nella ...Prima giornata di consultazioni con le delegazioni dei gruppi parlamentari per il premier incaricato, Mario Draghi . Saranno +Europa e ...Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Questo il calendario delle consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi. Si parte oggi alle ore 15.30-16 con ...