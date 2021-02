Coronavirus in Toscana: 22 morti, oggi 4 febbraio. E risalgono i contagi: 760 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 22 i morti pewr corona virus, in Toscana, oggi 4 febbraio. Si tratta di 13 donne e 9 uomini con età media di 85 anni. Ed è risalito, in maniera preoccupante, il numero dei positivi: addirittura 760, come accadeva nel primo periodo pandemico. L'età media dei 760 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 22 ipewr corona virus, in. Si tratta di 13 donne e 9 uomini con età media di 85 anni. Ed è risalito, in maniera preoccupante, il numero dei positivi: addirittura 760, come accadeva nel primo periodo pandemico. L'età media dei 760 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più)

