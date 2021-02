Bob, tutto pronto per i Mondiali di Altenberg, la Germania vuole dominare in casa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo aver assegnato le Sfere di Cristallo nel corso dell’ultimo weekend di Igls, la stagione del bob giunge alla sua conclusione, con l’appuntamento più atteso: i Campionati Mondiali 2021 di Altenberg (Germania). Lo storico budello della Sassonia è pronto ad ospitare la sessantacinquesima edizione della kermesse iridata che, quantomeno sulla carta, sembra pronta per trasformarsi in una sinfonia dei padroni di casa. Il programma prenderà il via nella giornata di venerdì 5 febbraio (dalle ore 10.30) con le prime due discese della gara femminile, che si andrà a concludere sabato 6 febbraio, con le due ultime discese che prenderanno il via dalle ore 14.30. Si parte subito forte, dato che la prova femminile si annuncia come la più equilibrata. Le tedesche Kim Kalicki, Laura Nolte e Mariama Jamanka sfidano ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo aver assegnato le Sfere di Cristallo nel corso dell’ultimo weekend di Igls, la stagione del bob giunge alla sua conclusione, con l’appuntamento più atteso: i Campionati2021 di). Lo storico budello della Sassonia èad ospitare la sessantacinquesima edizione della kermesse iridata che, quantomeno sulla carta, sembra pronta per trasformarsi in una sinfonia dei padroni di. Il programma prenderà il via nella giornata di venerdì 5 febbraio (dalle ore 10.30) con le prime due discese della gara femminile, che si andrà a concludere sabato 6 febbraio, con le due ultime discese che prenderanno il via dalle ore 14.30. Si parte subito forte, dato che la prova femminile si annuncia come la più equilibrata. Le tedesche Kim Kalicki, Laura Nolte e Mariama Jamanka sfidano ...

